¼íÌî±Ñ¹§¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡ÙÉû²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Ã´Åö¡ª10·îÊüÁ÷¤ÎTV Edition¡¡ºîÉÊ½é¸«¤Ç¿·Á¯¤ÊÈ¿±þ¤¬¸«¤É¤³¤í
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤¬¡¢MBS¡¦TBS·Ï¤Ë¤Æ10·î12Æü¸á¸å5»þÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù¤Ç¡¢Éû²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼íÌî¤Ï½é¤á¤Æ¡Ø¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢½é¸«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤ÊÈ¿±þ¤¬¸«¤É¤³¤í¡£¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï1ÏÃ¤«¤éºÇ½ª11ÏÃ¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤Ç¡¢ËÜÊÔ¤ÈÆ±¤¸¤¯TVer¤Ç¤âÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Û¤à¤é¤Î´é¤¬¡ª¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù±ÇÁü
¡¡2011Ç¯¤ËÁ´12ÏÃ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¡£ÍâÇ¯2012Ç¯¡¢¤½¤Î12ÏÃ¤ò2ÊÔ¤Î·à¾ìÈÇ¤È¤·¤ÆºÆÊÔ½¸¤·¡Ö[Á°ÊÔ]»Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡×¡Ö[¸åÊÔ]±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¡£¤³¤Î2ºî¤Ç¤Ï¡¢¿ï½ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËºÆ¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·à¾ìÈÇ[Á°ÊÔ][¸åÊÔ]¤òÁ´11ÏÃ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÆÊÔÀ®¤·¡¢¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¤Þ¤ÀÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¡Ø¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¿·ºî±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ã¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡ä¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î¸ø³«¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿¶¤ê¤«¤¨¤ê¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Ï¡¢Ì¤ÍèÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤¿Âå½þ¤È¤·¤Æ¡ÖËâË¡¾¯½÷¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¿ÍÎà¤ÎÅ¨¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ò¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¦¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡2011Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¡¢Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¡¢¾¯½÷¤ÈËâË¡¾¯½÷¤¬Êë¤é¤¹À¤³¦´Ñ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤áÏÃÂê¤Ë¡£2013Ç¯¤Ë´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö[¿·ÊÔ] ÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢[¿·ÊÔ]¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¿¼Ìë¥¢¥Ë¥á¤Î·à¾ìÈÇºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ20²¯±ß¤ÎÂçÂæÆÍÇË¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤ä¥²¡¼¥à¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢Åù¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢Àä¤¨¤ºÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ã¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡ä¡Ù¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø[¿·ÊÔ] ÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ë°ú¤Â³¤Áí´ÆÆÄ¤Ï¿·Ë¼¾¼Ç·»á¡¢µÓËÜ¤ÏµõÊ¥¸¼»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤ÏÁó¼ù¤¦¤á»á¡¢²»³Ú¤Ï³á±ºÍ³µ»á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡2011Ç¯¤ËÁ´12ÏÃ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¡£ÍâÇ¯2012Ç¯¡¢¤½¤Î12ÏÃ¤ò2ÊÔ¤Î·à¾ìÈÇ¤È¤·¤ÆºÆÊÔ½¸¤·¡Ö[Á°ÊÔ]»Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡×¡Ö[¸åÊÔ]±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¡£¤³¤Î2ºî¤Ç¤Ï¡¢¿ï½ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËºÆ¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·à¾ìÈÇ[Á°ÊÔ][¸åÊÔ]¤òÁ´11ÏÃ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÆÊÔÀ®¤·¡¢¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¤Þ¤ÀÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¡Ø¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¿·ºî±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ã¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡ä¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î¸ø³«¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿¶¤ê¤«¤¨¤ê¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Ï¡¢Ì¤ÍèÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤¿Âå½þ¤È¤·¤Æ¡ÖËâË¡¾¯½÷¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¿ÍÎà¤ÎÅ¨¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ò¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¦¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡2011Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¡¢Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¡¢¾¯½÷¤ÈËâË¡¾¯½÷¤¬Êë¤é¤¹À¤³¦´Ñ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤áÏÃÂê¤Ë¡£2013Ç¯¤Ë´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö[¿·ÊÔ] ÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢[¿·ÊÔ]¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¿¼Ìë¥¢¥Ë¥á¤Î·à¾ìÈÇºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ20²¯±ß¤ÎÂçÂæÆÍÇË¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤ä¥²¡¼¥à¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢Åù¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢Àä¤¨¤ºÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ã¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡ä¡Ù¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø[¿·ÊÔ] ÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ë°ú¤Â³¤Áí´ÆÆÄ¤Ï¿·Ë¼¾¼Ç·»á¡¢µÓËÜ¤ÏµõÊ¥¸¼»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤ÏÁó¼ù¤¦¤á»á¡¢²»³Ú¤Ï³á±ºÍ³µ»á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£