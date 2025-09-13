YouTubeに投稿されたのは、パパさんがいなくなった時と戻ってきた時の元猟犬の反応です。大好きなパパさんに置いて行かれた時は、激怒していたという元猟犬。戻ってきたら熱烈歓迎してくれるかと思いきや…？投稿は記事執筆時点で4万7000回再生を突破し、「可愛すぎる」「ただただ愛おしい」「笑っちゃった」といった声が寄せられています。

【動画：パパがいないことに気づき『置いていかれた』と怒る犬→帰宅しても気付かずに…発見した時の『可愛すぎる反応』】

パパさんがいなくなると元猟犬が激怒！

この日、元猟犬の「りゅう」さんとご家族は、ママさんの実家に遊びにきていました。パパさんは用事があったので、途中で少しだけ自宅に帰ることに。パパさんが帰る際、りゅうさんは窓の外を見ながら、「ワンワン！」と吠えまくっていたそう。どうやら「置いて行くなんてひどい！」と激怒しているようです。

大声で吠えていたかと思うと、「あう～」と切ない声で鳴いたりピーピー鼻を鳴らしたりしながら部屋をウロウロしはじめ、その後も落ち着かない様子だったというりゅうさん。怒りながら寂しがっている姿から、パパさんへの愛が伝わってきます。

ママさんと赤ちゃんが一緒にいるので、ひとりぼっちで置いて行かれたわけではないのですが、りゅうさんにとってパパさんは片時も離れたくないほど特別な存在なのでしょう。

戻ってきたら、熱烈歓迎するかと思いきや…？

しばらく経つと、用事を済ませたパパさんが実家に戻ってきました。りゅうさんは激怒するほどパパさんを恋しがっていたのですから、きっと熱烈歓迎してくれるはず。…と思いきや、なんとりゅうさんはパパさんが戻ってきたことに、全然気づいてくれなかったとか！

パパさんが背後に立っても気配を感じていないようで、なかなか振り向こうとしないりゅうさん。ママさんが「後ろ」と教えてあげても、「え、何？後ろ？」と不思議そうに首を傾げるばかり。鈍感すぎるところが可愛くて、思わず笑ってしまいます。

ようやくパパさんに気づいて大喜び！

ママさんが何度も「後ろ、後ろ見て」と声をかけ続けると、ようやくりゅうさんはくるっと振り向いたとか。そしてパパさんに気づいた途端に「いつの間に戻ってきてたの！」というようにお目目を輝かせ、しっぽをブンブン振りながらそばに寄ってきたそうです。

その後、りゅうさんは何度もパパさんに「おかえり～」と挨拶しにきたり、しっぽを振りながら歩き回ったりして大歓迎してくれたとのこと。

まさかパパさんに気づくまでにこれほど時間がかかるとは思いませんでしたが、嬉しそうな姿はとても可愛いです。りゅうさんのおっとりしすぎているけれど愛くるしい反応は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「激しく鳴いてアピールしてるの可愛い」「家族大好きだけど、１番信頼をおいてるのがパパなんだろうね」「こんなに恋しがられて、お父さんが羨ましい」「すっとぼけりゅうくん、笑わせてくれるし癒してくれる！」といったコメントが寄せられています。

りゅうさんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「元猟犬りゅうちゃんねる」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「元猟犬りゅうちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。