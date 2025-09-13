お散歩に行くワンコを、おばあちゃんが「バイバイ」と送り出そうとしたら…？ワンコがおばあちゃんと離ればなれになることを嫌がる姿が尊いと話題になり、投稿は記事執筆時点で23万2000回再生を突破。「可愛すぎる」「大好きなのが伝わる」といった声が寄せられています。

【動画：いつも一緒にいるおばあちゃんに『バイバイ』と言われた犬→文句が止まらず…】

おばあちゃんがワンコを散歩に送り出そうとしたら…

Instagramアカウント「pome_suno_7.13」に投稿されたのは、お散歩に行くポメラニアンの「すのぅ」ちゃんを、おばあちゃんが玄関でお見送りした時の様子です。出発前、すのぅちゃんはご家族に抱っこされた状態で、おばあちゃんを何か言いたげなお顔で見つめていたとか。

そしておばあちゃんが「バイバイ」と言って送り出そうとした途端に、すのぅちゃんは「きゅ～ん」と切ない鳴き声を上げたそうです。どうやらいつも一緒に過ごしているおばあちゃんと離れるのが寂しくて、「ばぁばも行こうよ！」と訴えているようです。

寂しくて文句が止まらない！

しかしおばあちゃんはお留守番をする気満々なので、「バイバイ」と繰り返し伝えたそう。するとすのぅちゃんは手足をバタバタさせて暴れながら、「ばぁばも行くの！」とばかりに唸ったとか。

その後も、寂しそうに鳴いたり怒ったように吠えたりして、「ばぁばも一緒じゃないと嫌！」「早く行くで！」と文句を言い続けるすのぅちゃん。結局、「いやだよー！」と不満を爆発させながら、強制的にお散歩に連れ出されることとなったのでした。

おばあちゃんへの愛ゆえに文句が止まらなくなってしまう姿が可愛くて、キュンとせずにはいられません！冷静にお見送りしていたおばあちゃんも、きっとすのぅちゃんの気持ちを嬉しく感じていたことでしょう。

この投稿には「愛おしい」「こんな事されたら、もうメロメロ」「バイバイ出来なくなりますね」といったコメントが寄せられています。

大好きなのに抱っこは拒否！？

すのぅちゃんはおばあちゃんのことが大好きなのに、唸りながら喧嘩を仕掛けたり言うことを聞かなかったり、なぜか無駄に強気な態度で接していることが多いそうです。おばあちゃんが抱っこした時も、「やめて…」と手で突っぱねながらお顔を背けて拒否していたとか。

もしかしたらおばあちゃんが特別な存在だからこそ、ツンデレを発揮してしまうのかも…？これからもすのぅちゃんとおばあちゃんには、仲良く喧嘩しながら幸せな日々を過ごしてほしいですね！

すのぅちゃんの可愛い姿や、ご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「pome_suno_7.13」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pome_suno_7.13」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。