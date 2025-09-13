Snow Manによる初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』の第2弾が、台北の華山1914文化創意産業園区にて10月18日から26日までの9日間にわたりオープンする。

2都市目となる台北会場では、ソウル会場の“真夏の中の真っ白い世界”という世界観を踏襲しながらも、台北ならではの都市文化のエネルギーを融合させ、ダブル会場形式での展開となる。

会場では、歴史的建築と現代的クリエイティブが交差する空間に、巨大スノーマンバルーンが登場。ギャラリースペースでは、Snow Manの映像を楽しむことができる大型モニターや、メンバーの衣装や小物が展示される。他にも“推しメンバーテスト”や“DIYキーリング制作”、様々なミッションをクリアすると特典としてカードケースやステッカーがもらえるなど、体験しながらSnow Manの世界観を味わえるイベントとなっている。

また、ショップスペースでは今回のポップアップのために特別にデザインされたオリジナルグッズに加え、台北会場限定の新しいビジュアルで制作されたフォトカードやメッセージ入りミニポスター、缶バッジを販売。さらに、台北会場限定で“Snow Manアイスバー”も数量限定で販売される。

なお、イベントへの入場については事前予約制となり、入場方法やグッズの販売に関する詳細は近日中に発表予定。最新情報は特設サイトの台北ページで確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）