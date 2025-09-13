¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¹Ò¶õ¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤ò³«Àß¡¡Íè²Æ¤Ï½µ6±ýÉü
¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤ò9·î12Æü¤Ë³«Àß¤·¤¿¡£
º£²Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ï½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¡¢11·î25Æü¤«¤éÅß¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë½ªÎ»ÊØ¤Þ¤Ç½µ3±ýÉü¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½µ4±ýÉü¤ËÌá¤·¡¢2026Ç¯6·î26Æü°Ê¹ß¤Ï½µ6±ýÉü¤È¤¹¤ë¡£¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤ÆÁýÊØ¤ò·è¤á¤¿¡£
¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¤È´Ú¹ñ¤ò·ë¤Ö½é¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤Ç¡¢Åö½é¤«¤éÄÌÇ¯±¿¹Ò¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¤Ï²¤½£Æâ³ÆÃÏ¤È¤ÎÀÜÂ³¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óÈ¯Ãå¤ÎÂçÎ¦´ÖÏ©Àþ¤ò14Ï©Àþ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£¢£¥À¥¤¥ä
SK987¡¡¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ê23¡§40¡Ë¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê18¡§15+1¡Ë¡¿²Ð¡¦ÌÚ¡¦¶â¡¦Æü¡Ê9·î12Æü¡Á10·î25Æü¡¢4·î1Æü¡Á5·î26Æü¡Ë¡¢·î¡¦²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚ¡¦¶â¡¦Æü¡Ê2026Ç¯6·î26Æü¡Á¡Ë
SK987¡¡¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ê23¡§20¡Ë¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê19¡§00+1¡Ë¡¿²Ð¡¦ÌÚ¡¦Æü¡Ê11·î25Æü¡Á2026Ç¯3·î26Æü¡Ë
SK988¡¡¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê23¡§45¡Ë¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê06¡§05+1¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦¶â¡¦ÅÚ¡Ê9·î12Æü¡Á10·î25Æü¡¢4·î1Æü¡Á5·î26Æü¡Ë¡¢·î¡¦²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚ¡¦¶â¡¦ÅÚ¡Ê2026Ç¯6·î26Æü¡Á¡Ë
SK988¡¡¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê23¡§45¡Ë¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê05¡§25+1¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦¶â¡Ê11·î25Æü¡Á2026Ç¯3·î26Æü¡Ë