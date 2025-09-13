ÆüËÜÂåÉ½µ¢¤ê¤ÎÂçÇ÷·É²ð¡õ¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬Â¨½Ð¾ì¡Ä¼¡Àï¤ÏÃæ3Æü¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎACLE¤Ø¡Ö¤½¤ì¤â½ÉÌ¿¡£³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï12Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤Æ1¡Ý1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î2¿Í¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñÄ¾¸å¤Î»î¹ç¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£GKÂçÇ÷·É²ð¤ÈDF¹ÓÌÚÈ»¿Í¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£»î¹ç¸å¡¢Ä¹Î¹¤ò·Ð¤Æ¹Åç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏµþÅÔÀïÁ°Æü¤Î11ÆüÌë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿12Æü¡¢19»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¤ÇÂçÇ÷¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¡ÖÆüËÜ¤Î»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸³è¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÈèÏ«´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µ¢¹ñÄ¾¸å¤Î»î¹ç¤Ç¤â¹Åç¤ÎÇØÈÖ¹æ1¤Ï¡¢¡Ö½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ÐÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈèÏ«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¹Åç¤ÎGK¡¢¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¡Ë¥ß¥ó¥®¤â¡ÊÅÄÃæ¡ËÍºÂç¤â¡Ê¥Ò¥ë¡Ë·¶°ÍÎ÷¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢»þº¹¤äÈèÏ«¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¤òÁê¼ê¤Ë½ª»Ï¹¶¤áÂ³¤±¡¢¹ÓÌÚ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËDF»³ùõÂçÃÏ¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤ËÆþ¤Ã¤¿DF¿Ø¤â¹¥¼é¤Ç»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£GK¤È¤·¤Æ¤â¥Ô¥ó¥Á¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î88Ê¬¡¢FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ë¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇDF±öÃ«»Ê¤Î¸Ô¤òÈ´¤¯¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÇ÷¤Ï¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Î¤È¤³¤«¤éÈ´¤±¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ê¤Ç¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤«¤½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ì¤òËÉ¤¤¤Ç¤³¤½¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ºÅÀ¸å¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¤Ë¤Ï¹ÓÌÚ¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Á°Ìë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤è¤¯¿²¤ë¤³¤È¡×¤ËÌ³¤á¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖÀµÄ¾ÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤òÁÀ¤¦¾õ¶·¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÁ°Àþ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤É¤³¤Î¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤ÏÁ°¤¬¤«¤ê¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢1¡Ý1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÍ¥¾¡¤òÁè¤¦Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤â¸®ÊÂ¤ß°ú¤Ê¬¤±¤Ç¡¢¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¹ÓÌÚ¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³Ï¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢ÂçÇ÷¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢»Ä¤ê¤Î¥²¡¼¥à¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆÆÃ¤Ë¾¡¤ÁÅÀ3¤Î½Å¤ß¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»î¹ç¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¹Åç¤ÏÃæ3Æü¤Î16Æü¤ËÅ¨ÃÏ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë½éÀï¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤ËÎ×¤à¡£Æñ¤·¤¤ÆüÄø¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¹ÓÌÚ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ACL¤â¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ë¡£ÂçÇ÷¤Ï¹ñ¤ò±Û¤¨¤ë°ÜÆ°Â³¤¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬º£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾éÃÌº®¤¸¤ê¤ÇÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤â½ÉÌ¿¤Ç¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÌ«¹·Âç
