「それは反則！」「イーグルショットすぎる」アビスパ見木友哉の地を這う超絶ミドル弾にファン喝采「雨を利用した鋭いシュート！」
アビスパ福岡は９月13日、J１第29節でセレッソ大阪とホームで対戦している。
福岡は41分に先制に成功。スコアラーは見木友哉。ショートコーナーからつないだボールをボックス手前で収めると、思い切り右足を振り抜く。地を這う鋭いグラウンダーのシュートをゴール左下に突き刺した。
試合を中継する『DAZN』の公式Xが「雨を利用した鋭いシュート！」と題し、得点シーンを公開。ネット上では「見木の目の覚めるような一発！」「すげ〜ミドル」「それは反則！」「見木のゴラッソがイーグルショットすぎるww」「あのコースでミドルうてるのえぐい」といった声があがっている。
なお、試合は雷雨のため一時中断。再開が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】イーグルショットかよ！ 見木友哉の鋭い一撃、ミドルを突き刺す！
