Ë½Æ°¤ÇÀ¯¸¢Êø²õ¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡¡»ÃÄê¼óÁê¤¬½¢Ç¤¡¡½é¤Î½÷À¼óÁê
SNS¤Î¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼ã¼Ô¤é¤Ë¤è¤ëË½Æ°¤¬µ¯¤¡¢À¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¡¢¸µºÇ¹âºÛÈ½½êÄ¹´±¤¬»ÃÄê¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¤ÏSNS¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼ã¼Ô¤é¤Ë¤è¤ëË½Æ°¤¬µ¯¤51¿Í¤¬»àË´¤·¡¢1300¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º®Íð¤Ï¼ýÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼óÅÔ¥«¥È¥Þ¥ó¥º¤Ç¤ÏË½Æ°¤ÎÄÞº¯¤¬³Æ½ê¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤òÎ¨¤¤¤¿¼ã¼Ô¤ÎÂåÉ½¤é¤È¶¨µÄ¤·¡¢12Æü¡¢ºÇ¹âºÛ¤Î¸µÄ¹´±¥¹¥·¥é¡¦¥«¥ë¥»á¤¬»ÃÄê¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤¬¼óÁê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥«¥ë¥»á¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛÄ¹´±¤òÂà´±¸å±ø¿¦¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ê¡¢À¯¼£¤ÎÉåÇÔ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¼ã¼Ô¤é¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ë¥»á¤Î»ÃÄê¼óÁê½¢Ç¤¤È¤¢¤ï¤»¤Æ²¼±¡¤Ï²ò»¶¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯3·î¤ËÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£