¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÎëÌÚ¤¨¤ß¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢¥ì¥Ù¥ë40¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢13Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡¡Ö²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ä¤â°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢ÈþÍÆ»ï¡ÖMAQUIA¡×¤Î¥¢¥¶¡½¥«¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥·¥Ã¥¯¤ÊÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¡Ö40ºÐµÇ°¤Î¹æ¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤ªÃåÊª¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¸µµ¤¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¢¤²¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤ßÍÍ¥ì¥Ù¥ë40¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤º¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÇ¯¡¹Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¿ÀÍÍÊ©ÍÍ¤¨¤ß¤Á¤£ÍÍ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Û¥ó¥ÈåºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£