ºå¿À¡¡4²ó»àµå¤Î¶áËÜ¤Ï»î¹çÃæ¤Ëµå¾ì¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤ë¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À10¡½11µð¿Í¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿ÍÀï¤Î4²ó¤Ëº¸ÏÓ¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï5²ó¤Ë¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå¤·¡¢»î¹çÃæ¤Ëµå¾ì¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤È¡¢¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¶áËÜ¤Ï4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Çµð¿ÍÀèÈ¯¡¦²£Àî¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬º¸¼ê¤ÎÁ°ÏÓÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡£´é¤ò¤æ¤¬¤á¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï½ÐÎÝ¤·¤Æº£µ¨30ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢5²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤½¤ÎÎ¢¤«¤é¿¢ÅÄ¤¬Ãæ·ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¸å¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤â»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¶áËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾õ¶·¤Ï¡£¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£14Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë½Ð¾ì¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£