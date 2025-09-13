ÃË»Ò2É´¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤ÏËÒÌî¤¬V¡¡¼¢²ì¤Ç¡Ö¹ñ¥¹¥Ý¡×¤Î¶¥±Ë³«»Ï
¡¡¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¡×¤Ï13Æü¡¢¼¢²ì¸©¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ÁðÄÅ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²ñ´üÁ°¶¥µ»¤Î¶¥±Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤ÎÀ®Ç¯ÃË»Ò¤ÏËÒÌî¹Ò²ð¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦ÅìÍÎÂç¡Ë¤¬1Ê¬55ÉÃ85¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤ÇÀ©¤·¤¿¡£À¥¸ÍÂçÌé¡Êºë¶Ì¡¦TEAM¡¡DAIYA¡Ë¤Ï2Ê¬4ÉÃ72¤ÎÁ´ÂÎ12°Ì¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¡£À®Ç¯½÷»Ò¤ÏÀ®ÅÄ¼ÂÀ¸¡ÊÅìµþ¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬2Ê¬10ÉÃ71¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡À®Ç¯ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤ÏÅÄÞ¼³¤ÅÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦ÌÀÂçÂç³Ø±¡¡Ë¤¬1°Ì¡£¾¯Ç¯A¤ÎÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤ÏÂç¶¶¿®¡ÊÂçºå¡¦»ÍÛêÆí³Ø±à¹â¡Ë¤¬2Ê¬7ÉÃ43¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡À®Ç¯½÷»Ò¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ï¶â¸Íô¥¡ÊÅìµþ¡¦ÆüÂç¡Ë¤¬1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£