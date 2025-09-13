モデル・タレントのローラ（35）が13日、自身のインスタグラムを更新し、「もちきび狩り」に奮闘するショットを公開した。

今年3月に「私の佐藤家の祖先が眠る新潟で、雑穀やお米、野菜さん達を畑で耕す事を決めました」と農業に挑戦することを宣言し、田植えや草取りの様子を投稿してきた。

この日は「8月の終わりは、もちきび狩り ついに暑ーい夏を乗り越えて頑張ったもちきび達。腰よりも上に背が高くなる予定だったけれど、今年は雨がなかなか降らなかった事もあり、背があまり高くならなくて、ひざくらいで成長が止まってしまって、そこから穂を出して命を生み出してくれたよ」とつづり、シックなノースリーブ＆ハット姿でもちきびを刈り取るショットを披露した。

「これからもちきび達を干して、乾燥させて、脱穀という流れが始まるよ 食べられるようになるまではまだまだ先があるなぁ」と今後の作業を説明。そして「ちなみに、白米を食べる人はお米を炊くときにもちきびを2割、3割一緒に入れて炊いてあげるだけで白米だけだと足りないと言われている鉄分、ミネラル、タンパク質などのいろいろな栄養がバランスよくとれると言われているよ」とつづり、栄養たっぷりのもちきびご飯を勧めた。

フォロワーからは「収穫！おめでとうございます 来年の植え付けが楽しみですね！」「めっちゃ格好いい…後ろ姿」「沢山勉強になります！！ありがとうございます」「ローラさんマジ女神 美味しい白米が食べれそうですね」などのコメントが届いている。