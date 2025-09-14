国内でも大ヒット中のアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』はアメリカでも『Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle』として2025年9月12日より公開中だ。米Rotten Tomatoesでは批評家スコア97%、一般スコアも99%（記事執筆時点）と熱狂的に受け入れられている。

現地では字幕版と英語吹替版の2パターンを上映。吹替版での注目は、慶蔵役を演じる『マジック・マイク』シリーズや『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）のチャニング・テイタムの参加。娘と揃ってシリーズの大ファンだという。

海外で配給を手がけるクランチロールからは、英語吹替キャストのアフレコ映像が公開中だ。日本語版とはまた違った印象を見ることができる。

猗窩座役はルシアン・ダッジ、獪岳役はアレハンドロ・サーブ、竈門禰豆子役はアビー・トロット、嘴平伊之助役はブライス・パーペンブルック、竈門炭治郎役はザック・アギラール、富岡義勇役はジョニー・ヨング・ブッシュ、我妻善逸役はアレックス・ルで、彼らはみなプロ声優だ。

声優陣がオレンジ色の照明が灯るブースで収録しているのに対し、俳優界から参戦のテイタムのみ灰色の部屋から参加している。多忙なテイタムのみ、別収録になったようだ。

ちなみにパンデミック下2020年公開の『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 』はアメリカでも週末ランキングで1位を獲得する人気ぶり。この度の『無限城編』も、すでにアメリカではアニメ映画史上最高の前売り記録を打ち立てている。

