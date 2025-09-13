夫の携帯に、浮気の証拠。でも離婚は無理…妻が迫られた“究極の選択”とは【ママリ】

夫が浮気していた…

今旦那の携帯でLINEを見てしまい、女と確実に浮気しているやりとりがありました。



過去にも色々あり、だいぶ警戒はしているみたいでトークは都度消しているみたいです。



確実なやりとりとしては、「会いに行くわ」と、「楽しかった。相手は日替わり？」のみです。



残っているトークは動画に残しました。



このあとどうしたらいいですか？



パニックになっていて震えが止まらず、冷静な判断ができません。



寝ている旦那を叩き起こしたい衝動を必死に抑えています。



私はパートで生活面はほぼ旦那に頼りっきりなので離婚もできません。



このあとどうしたらいいのか教えてください。

qa.mamari.jp

パートナーのスマホをつい見てしまったという人はいますか？この記事では、夫のスマホを見てパニックになっているという投稿を紹介します。寝ている夫のLINEを見てしまった投稿者さん。警戒心の強い夫ですが、浮気の証拠となる文面が残っていて…。

夫が浮気をしていると確信し、パニックになっている様子の投稿者さん。パートナーに裏切られたらショックでどうしたらいいか分からなくなりますよね。



さらにすぐには離婚できない状況にいるとなれば、夫の不貞を知りながら生活するのも精神的な苦痛が大きそうです。

まずは落ち着いて冷静に証拠集めを

とりあえずもっと決定的な証拠を掴むまで泳がせる。

どこの女かわからないまま旦那に詰め寄ったら一生どこの女かわからず慰謝料も取れずです。



一度落ち着いて今後残ってるトークをこまめに集めていく

レシートとか写真（ゴミ箱も）に不審なものがないか見る



無料の弁護士に相談しに行く



お子さんがいるので慎重にいきたいですね、色々理由をつけて働きに出るのもいいと思います

qa.mamari.jp

まずは確実な証拠が少ないため、本当に浮気をしているのであれば、言い逃れできないくらいの証拠を手に入れた方がいいという意見がありました。夫の裏切りに悔しい気持ちもあるかと思いますが、今後のことを考えたら一度冷静になってやるべきことを整理するといいかもしれません。



小さい子どもがいると生活に不安もあって一人で悩んでしまいがちですが、信頼できる人に相談して自分や子どものために最善の道を選んでほしいですね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）