友人のお金のルーズさに、友情が揺らぐ。立て替えたランチ代が、返ってこない【ママリ】

ママ友がランチにお金を持ってこない

最近遊ぶたびにお金が足りないと

言ってお金を借りてくる友達どう思いますか？



昔からの友人でほんとに仲も良く気の許せる

数少ない友達です。



お互い家庭をもち子供が幼稚園行ってる時など 気晴らしにランチにいったり

お互いの旦那も仲がいいので家族ぐるみでの

付き合いもあります。



なかなか家族ぐるみで付き合うのって

価値観とかが変わってくると難しいから

唯一家族ぐるみの付き合いができるのが

この友人なんです。



ですが最近、先月は2回ランチに行ったのですが2回ともお金が足りない。でした。

1回目はそもそもお金が入ってなくて

私が払いました。



2回目は千円しかない！と残りは私が払いました。



2回目のランチの時に1回目にかしたお金は

返ってきたのですが（私が伝えてから）

そのせいで今日払うお金なくなった！と

言われました、、。



そのお金は未だ返ってきておりません。



お金返してとなかなか言いづらく

言えてない私も悪いのかもしれませんが。



たった何千円かもしれないけど

毎度毎度だとモヤモヤしてしまいます。



何かいい方法はないでしょうか？

また、こないだのお金返して！というと

お金への執着がやばいと思われそうで

言い出せません。何かいい伝え方はないですか？



もし次どこかランチなど行く時は

冗談ぽくお金ちゃんといれてる！？と

言おうとは思うのですが

この間のお金はしっかり返して欲しくて

ランチ の支払いや イベント の集金などで、 ママ友 とお金のトラブルを抱えたことはありませんか？ アプリ 「ママリ」にも、 ママ友 ランチ のときに立て替えたお金を返してくれないという投稿がありました。ある日、 ママ友 と気晴らしに ランチ へ行った投稿者さん。支払いをしようとしたところ、 ママ友 がお金を持っていなかったそうです。2回目の ランチ でも似たようなことがあり、困っています。

投稿者さんには昔から仲が良く、家族ぐるみで付き合いのある友人がいます。ある日、気晴らしに2人でランチに行ったところ、友人の財布にはお金が入っておらず、その日は投稿者さんが立て替えたそうです。



別の日に2回目のランチに行くと、1回目のときに貸したお金は返ってきましたが、そのせいで2回目のランチ代が足りなくなり、再び投稿者さんが支払いました。2回目のランチから数日経っても、友人からお金の返済はないようです。



お互いに気の許せる友人とはいえ、お金を借りておいて、すぐ返さないのは問題ですよね。ランチをするのに、十分な金額のお金を持ってこないのも気になります。いったい、どういうつもりなのでしょうか。

ランチ代を払わないママ友にさまざまな声が

この投稿にママリでは、さまざまな声が寄せられていました。その中には、「貸したお金が返ってくるまで次のランチには行かない」といった意見がありました。

また次ランチいこうと思えることがすごいです！私だったら今まで貸したお金が返ってこないとしても二度と行かない🤣

そのお友達、お金持ってないくせにお店で何か食べるとかヤバすぎますw

普通にお金返してでいいと思いますが🤔もともと自分のお金なので執着やばいと思われようが、本当にやばいのは相手なのでどうでもいいですよ！

単刀直入に言いにくいなら、〇〇代足りなくて、この前のお金返してもらいたいんだけど～でいいと思います！

お金をたまたま持っていなかったのであれば、1回目のランチで借りたときにすぐ返済に来るはずです。投稿者さんへ1回目のランチ代を返していないにもかかわらず、2回目のランチに来るのも理解できません。2回目のときにお金が足りなくなった状況をみると、1回目の分を返済する気持ちがそもそもなかったのでは？とすら思えてしまいます。



投稿者さんいわく、普段の友人は自宅へ遊びに来たときに手土産を持参するなどしっかりした一面もあるとのことなので、たまたまランチのときだけ準備が足りなかったのかもしれません。しかしお金の問題をうやむやにすると後々トラブルに発展する可能性もあるため、この方の言うように2回目のお金が返ってくるまでは次のランチへ行かないのも一つの手かもしれませんね。



そのほかには「PayPayなどで送金してもらうのは？」という提案もありました。

現在は電子決済アプリが充実しているため、わざわざ銀行口座からお金をおろさなくても送金できます。友人が忙しくてお金を用意できないのであれば、電子決済アプリでの返済を提案してみるのも1つの方法でしょう。



昔から親しい友人でも、お金トラブルが続くと信用できなくなり、関係性が変わってしまう可能性があります。「お金を返して」とは言いづらいかもしれませんが、今後モヤモヤした状態で付き合うことにならないよう、投稿者さんにはしっかり返済してもらってほしいですね。

