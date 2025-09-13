

"LIL PLAY"企画・あいみょん「マリーゴールド」サムネイル

6人組ボーイズグループLIL LEAGUEが13日、あいみょん『マリーゴールド』のカバー動画を公開した。

【動画】"LIL PLAY"企画・あいみょん「マリーゴールド」

LIL LEAGUEの楽曲カバー企画 "LIL PLAY" として公開され、メンバーの山田晃大がギター演奏に挑戦し、全員がパフォーマンスに参加。アコースティックギターの演奏にのせて、メンバーそれぞれの歌声が心地よくスタジオに響き渡った。

今年6月には最年長メンバーの岩城星那・中村竜大による、aiko「カブトムシ」のカバー動画がYouTubeに公開され注目を集めた "LIL PLAY" 企画。本企画はYouTubeにとどまらず、最近では、TikTokやInstagramリールなどにも、ラフなアカペラカバー動画が公開され、その歌唱力が話題に。Novelbright「夢花火」、Mr.Children「HANABI」といった夏にぴったりの花火をテーマにした楽曲の他、聴く人の心を包み込むような美しいバラード楽曲、鈴木鈴木「お守り」のカバー動画が公開されている。

先日公開となった「真夏ノ花火 -Acoustic Version」はYouTubeハイプランキング22位ランクインし、多くの支持を集めた。夏の終わりにぴったりの作品になっている。