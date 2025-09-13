¡Úºå¿À¡ÛÈ«À¤¼þ¤¬¸ÅÁã¡¦µð¿ÍÀï¤Ë°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¡Ö¥¯¥½È«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×£²²ó£±°ÂÂÇ£°Éõ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£±£±¡½£±£°ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦È«À¤¼þÅê¼ê¤¬¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿±¦ÏÓ¡££µ²ó¤«¤é£³ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤È¤«£²¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¡Ø´èÄ¥¤ì¤è¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØÅê¤²¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Åê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤¿¤¬¡¢¿´¤Ë¤ÏÌÔ¸×º²¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤Ë¤â´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£½ÉÅ¨Áê¼ê¤Ë¡Ö¥¯¥½È«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£