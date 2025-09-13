13日午後6時40分ごろ、福岡管区気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。



山口県、福岡県、長崎県では、14日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

福岡の予想を詳しく

九州北部地方では、朝鮮半島にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は次第に南下し、14日にかけて対馬海峡に停滞する見込みです。このため、福岡県では、14日夕方にかけて断続的に、局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。雨雲が現在の予想以上に発達した場合、大雨警報・洪水警報が発表される可能性があります。また、14日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風の恐れがあります。13日から14日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。福岡地方60ミリ北九州地方60ミリ筑豊地方50ミリ筑後地方50ミリ※1時間降水量の目安△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）△50ミリ以上～80ミリ未満（非常に激しい雨）滝のように降る・ゴーゴーと降り続く水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる・車の運転は危険13日午後6時から14日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。福岡地方150ミリ北九州地方150ミリ筑豊地方150ミリ筑後地方150ミリ線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。今後、発表される警報や注意報、気象情報に留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。