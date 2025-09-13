¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥Ð¥ì¡¼¡ÛÃË»Ò¤Ï¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÖRIGAVIL¡¡CUP¡¡2025¡×¤Ï13Æü¡¢ÃË»Ò1Éô¤¬Âçºå¹ñºÝÂç³Ø¡¢½÷»Ò1Éô¤¬ÂçºåÂÎ°éÂç³Ø¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì6»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ç¤Ï¡¢¾º³ÊÁÈ¤Î¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¤¬Å·ÍýÂç¤ò²¼¤·¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¡£½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢ÄëÄÍ»³Âç¤È¿À¸Í¿ÆÏÂÂç¤¬³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò1Éô¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬³«Ëë¡£2Éô¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¤¬¡¢½Õµ¨¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÅ·ÍýÂç¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢½Õµ¨²¦¼Ô¤ÎÂç»ºÂç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µþ»ºÂç¡¢¶áÂç¡¢¹ÃÆîÂç¡¢Âç¾¦Âç¤â¾¡Íø¤·¡¢³Æ¹»¤¬½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤Î½÷²¦¡¦ÄëÄÍ»³Âç¤¬±àÅÄ³Ø±àÂç¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£¿À¸Í¿ÆÏÂÂç¤â°²²°Âç¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢¤È¤â¤ËÌµÇÔ¤Î3Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÎ¶Ã«Âç¤ÈÂçºå¹ñºÝÂç¤¬º£¥ê¡¼¥°½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£