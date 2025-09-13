µð¿Í¿·¿Í¡¦±ºÅÄ¤¬¶ÛµÞ¾º³Ê¤ÇÂç»Å»ö¡¡¤·¤Ó¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç½éµå¥×¥í½éµ¾ÂÇÀ®¸ù¡¡ºäËÜ¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í11¡½10ºå¿À¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤È¡¢ÂåÂÇ¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÀä»¿¤·¤¿¤Î¤¬¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê23¡á¶å½£»º¶ÈÂç¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¤Ç¤óÉôÄË¤Ç¤³¤ÎÆü½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë1·³¤Ø¶ÛµÞ¾º³Ê¡£±ºÅÄ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö8ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÁýÅÄÂçµ±ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬3²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¶õ¿¶¤ê¤·¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¤·¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤«¤éÆóÎÝ¼éÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢9¡½10¤È1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¤¤¦¤·¤Ó¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤Ø¡£Áê¼ê7ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦¥É¥ê¥¹¤Î½éµå¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¥×¥í½éµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦ºäËÜ¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎºäËÜ¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡Ö±ºÅÄ¤¬¤Í¡¢°ìÈ¯¤Ç¥Ð¥ó¥È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£À¨¤¯¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¿Í¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È2·³¤Ç¤Í¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿À®²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£