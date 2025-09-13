【ニューヨーク＝金子靖志、ブリュッセル＝酒井圭吾】ロシアの無人機（ドローン）によるポーランド領空への侵入を受け、日米など４５か国と欧州連合（ＥＵ）は１２日、ニューヨークの国連本部で共同声明を発表し、国際法と国連憲章に反する「ロシアの無謀な行為だ」と非難した。

声明では、ロシアの無人機によって、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）側への領空侵犯が前例のない規模となっていると指摘。ウクライナへの「侵略戦争」を停止するようロシアに求めた。

この日開かれた国連安全保障理事会の緊急会合で、米国のドロシー・シェイ国連臨時代理大使は「我々はＮＡＴＯ領土を防衛することを確約する」と強調した。これに対し、ロシアのワシリー・ネベンジャ国連大使は「ポーランドに標的はなく、無人機の航行可能距離からしてもポーランド領には届かない」と主張した。

一方、ＮＡＴＯのマルク・ルッテ事務総長は１２日、欧州東部国境の防衛を強化する「イースタン・セントリー（東部の歩哨）」作戦を開始したと発表した。無人機攻撃からの防衛に主眼を置き、英独仏、デンマークなどが東部防衛のために増強した兵器を投入する。記者会見したルッテ氏は、「ＮＡＴＯは領土防衛への能力や決意を明示する必要がある」と述べた。