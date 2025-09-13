ÃË»Ò£³£µ¥­¥í¶¥Êâ¤Ç¥´¡¼¥ë¸å¤ËÅÝ¤ì¹þ¤àÀîÌî¾­¸×Áª¼ê¡Ê£±£³Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¡Ë¡á»°±ºË®É§»£±Æ

¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤¬£±£³Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£

¡¡ÃË»Ò£³£µ¥­¥í¶¥Êâ¤Ç¡¢ÀîÌî¾­¸×¡Ê°°²½À®¡Ë¤Ï¼ºÂ®¤·¤Æ£±£¸°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿£²£·¥­¥í²á¤®¤Ë¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤¤Æ°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¡££³£°¥­¥í²á¤®¤«¤é¤Ï½ç°Ì¤ò½ù¡¹¤ËÍî¤È¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤ÏÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç°åÌ³¼¼¤Ø±¿¤Ð¤ì¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾É¡¢Ã¦¿å¾É¾õ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£