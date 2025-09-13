福山雅治、デビュー時の“愛車”は約40年前・日産“人気ワゴン”「ベンコラはあこがれ」 有村架純も絶賛「かっこいい！」
シンガー・ソングライターで俳優の福山雅治（56）が12日、フジテレビ系『タビフクヤマ』（後9：00）に出演。かつての愛車を明かした。
【写真】ホイールはRSワタナベ？購入したばかりの“ホンダ名車”に乗り込み笑顔を見せた福山雅治
番組冒頭、福山がデビュー前の37年前に、芝居のレッスンやボイストレーニングをした東京・世田谷区のアミューズスタジオからスタート。21歳で歌手デビューを果たすと福山は「『やっと車を持った独り暮らしができるな』と思って。そこから結構車で、曲ができなくて煮詰まっている時に横浜アリーナに行って、『いつかライブができたらいいな』とか、『気分転換に山下公園に行ってみようかな』とか」と思い出を語り、「今日は僕にとってなじみのある横浜に、色違いなんですけど、当時乗ってた車を借りてきて（行きたいと思う）」と、この旅を目的を明かした。
そして外に出た一行は、福山の当時の愛車と対面。有村架純が「すごい、かっこいい！」と感想をもらした愛車は、日産『セドリック ステーションワゴン』。リリー・フランキーが「しかも、このウッドパネルのね」と言うと福山は「ウッドパネル付きがいいんです」とこだわりの装備だと明かし、満島真之介も「すごいなー、かっこいいなー、いい顔だねー」と絶賛した。
早速、車内に乗り込むと、福山は「これベンチシートっていうんです」とシートの形状を説明。「ベンチシート、コラムシフト、超あこがれだったもん」と明かした。さらに当時のファンクラブ会報誌には、愛車の紹介をする貴重な写真が掲載されていた。
福山の運転で、横浜に向かって走り出した車内では、車についてさらに深いトークに。「僕はこれの紺色だったけど、（今回用意された）白も欲しかった。僕らの時代はみんな大好きだったんだけど、『ナルディウッドステ』って言って、『ナルディ』ってメーカーのウッドステアリング。欲しかったんだな、これが」と、懐かしい思い出を振り返っていた。
