¡¡Ê¡°æ¶¥ÎØ¾ì¤ÎG2¡ÖÂè41²ó¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£

¡¡Æó¼¡Í½Áª7R¤ÇÎëÌÚ¸¼¿Í¡Ê29¡áÅìµþ¡Ë¤Ïº´¡¹ÌÚÍªÄÉÁö¤«¤é²ÏÃ¼¤Ë·þ¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÈÖ¼ê¤Îµ×ÊÆ¤ò¤É¤«¤·¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ1Ãå¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£

¡¡¡Ö¸åÇÚ¤Î¼«Ê¬¤¬Á°¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¼«ÎÏ¼«ºß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¦¤½¤Ï¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ï¤Ê¤¤¡£

¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÏ¢Æü¤Î±Ô¤¤±¿¤Ó¤Ï¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¾µÃÎ¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¡Öµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¡£Àª¤¤MAX¤Ë½à·è¾¡11R¤Ç½é¤Î¥Ó¥Ã¥°·è¾¡Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£