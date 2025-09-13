世界的人気を誇る日本人女子タッグの仲良し2ショットが、何故だか“意味深”に見えると話題に。ミーム化しつつある“お決まり”のやり取りをSNSでも披露し、ファンを楽しませている。

【画像】日本人女子タッグ、ちょっと不気味な“仲良しハグ”ショット

WWE女子スーパースターのアスカが9日、自身のX（旧Twitter）を更新。「Kairi」というキャプションとともに、タッグパートナーであるカイリ・セインと笑顔でハグする写真をアップした。

アスカはその後もXでしきりにカイリを“呼びつける”投稿を続けているが、これは直近のWWEストーリーでのやり取りを再現したもの。日本人女子スーパースター、イヨ・スカイとの小競り合いがここ数週間続いているアスカは、板挟みとなり両者をなだめようと奔走するカイリを大声で呼びつけるくだりが恒例となり、“ミーム化”しつつあるのだ。

こうした背景情報を知ったうえで公開された2ショットを見ると、白塗りのピエロ風フェイスペイントのまま、目を見開いてハグするアスカがやや不気味にも見えてくる。日本時間9日のWWE「RAW」ではアスカがカイリを盾にして相手の攻撃を受けるなど「パワハラでは？」とファンが心配するシーンもあったが、少なくともSNS上ではカイリが「Here I am!」とリアクションするなど、タッグパートナーとの関係性は良好？ のようだ。

SNSでは趣味のレトロゲームについての発信や、ハイクオリティな“コラ画像”を投稿するなど、ネットミームに精通するアスカ。今回もミーム化したやり取りを“連投”し、楽しんでいるようだが、ファンからは「彼女にもっと優しくしてあげて（泣）」「あんまり意地悪しないであげてね」「このやり取り、最高だよ」「カイリー！呼んでるよ！」「来週はどんなリアクションになるか、超楽しみ」と、さまざまなコメントが届いていた。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved