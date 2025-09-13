»³¸ý¡¢Ê¡²¬¡¢Ä¹ºê¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬ Á´¹ñÅª¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³èÈ¯¤Ê½©±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Á´¹ñÅª¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢13ÆüÃëÁ°¤«¤éËÌ³¤Æ»¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å7»þÁ°¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë»³¸ý¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢Ä¹ºê¸©¤Ç¤âÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤¬14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»³¸ý¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢Ä¹ºê¸©¤Ï14ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë