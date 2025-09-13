【ヴィラン】コンラッド大阪で楽しもう♡秋のスイーツビュッフェ

コンラッド大阪では、2025年9月19日（金）～11月30日（日）に、悪役（ヴィラン）をテーマにした「The Villain（ザ・ヴィラン）」スイーツビュッフェを金・土・日・祝限定で開催♡赤や黒、紫に彩られた妖艶なスイーツやセイボリーを前に、まるで物語の世界に迷い込んだような非日常体験が楽しめます。DIYエリアでは炙り姫リンゴやブラックモンブランなど、自分だけのスイーツも作れるのが魅力♪

ヴィランをイメージした個性豊かなスイーツ



毒リンゴムース

パープルケーキ

ベルベットケーキ

ダルメシアンケーキ

毒リンゴムース（左）バーボンシュークリーム（右）

ビュッフェ台には約18種のスイーツが並びます。「毒リンゴムース」は中にコンポートリンゴを忍ばせ、「パープルケーキ」はムラサキイモとミルクチョコでチェシャ猫のいたずら心を表現。

「ベルベットケーキ」「ダルメシアンケーキ」「ウィッチハット」など、見た目も楽しいモンスタースイーツは、アーモンドやクランブルで自由にデコレーション可能です。

【特典】

ご来店当日、ヴィランやハロウィンモチーフの小物をお持ちのお客様には、オリジナルカクテル（またはモクテル）1杯をプレゼント！

価格は大人7,500円、お子様3,750円で、コーヒー・紅茶付きです。

TGIフライデーズ♡フレアバーテンダー鈴木明広の特製カクテル販売

DIYで楽しむオリジナルスイーツ体験



DIYエリアでは、自分だけの毒リンゴやブラックモンブランを作れる体験も♡

竹炭を練り込んだ黒いモンブランに炙り姫リンゴを添えたり、アーモンドやシナモンシュガーで飾るなど自由自在です。

スイーツ作りの楽しさと、ヴィランのミステリアスな世界観を同時に楽しめるので、写真映えも抜群です♪

悪役テーマのセイボリーも充実



セイボリー

セイボリーはイタリアン総料理長の創意が光ります。

「黒ゴマのフムス クロスティーニ」や「紫キャベツのマリネとクルミ」、イカ墨とサーモンのコラボ「サステナブルサーモン、オリーブ、トマト、イカ墨」など、ヴィランの世界観を味覚でも体感可能。

ホットコーナーの「ズッキーニの詰め物」や「カサレッチェパスタ」も見た目が華やかで、SNS映え必至です。

秋の非日常♡コンラッド大阪でヴィラン体験



「The Villain」スイーツビュッフェでは、妖艶でミステリアスなヴィランの世界観をスイーツやセイボリーで存分に楽しめます♡

DIYで自分だけのオリジナルスイーツを作ったり、パティシエの趣向を凝らした料理に舌鼓を打ったり、まるで物語の一部になったかのような特別なひとときを過ごせます。

この秋はぜひ、コンラッド大阪で非日常の甘美な体験を楽しんでください♪