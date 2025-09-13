ËÌ³¤Æ»¡¢»³¸ý¡¢Ê¡²¬¡¢Ä¹ºê¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Î¤ª¤½¤ì¡¡Âç±«ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò
½©±«Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤ä¶å½£ËÌÉô¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Âç±«ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½©±«Á°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
14ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ±«ÎÌ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤È¶å½£ËÌÉô¤Ç180¥ß¥ê¡¢ÅìËÌ¤Ç150¥ß¥ê¡¢ËÌÎ¦¤äÅì³¤¤Ç120¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»³¸ý¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢Ä¹ºê¸©¤Ç¤Ï¡¢14ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¡¢±«ÎÌ¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¡¦ÈÅÍô¤Ë¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£