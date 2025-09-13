声優・田中ちえ美さんが10月6日に発売する2nd写真集のタイトルが『田中ちえ美写真集 reveal』（撮影：桑島智輝、税込み3850円、発行：イマジカインフォス、発売：主婦の友社）に決定し、3種類の表紙と新たな先行カットが公開されました。



【写真】つるん陶器肌の田中ちえ美さん

revealには、「明らかにする」「今まで隠されていたものを見せる」という意味があり、彼女がこれまで見せてこなかった大人の女性としての「美しさ」「強さ」を表現した1冊にぴったりのタイトルになっています。



これまでの人生を赤裸々に語った1万字超のロングインタビューも掲載され、写真と双方で「本当の田中ちえ美を明らかにする」写真集に仕上がりました。タイトル決定に伴い、3種類の表紙も解禁。通常版に加え、インフォスクエア版、そして電子版で異なる魅力が堪能できる豪華な仕様です。



通常版の表紙を飾るのは、夕暮れの湖畔で撮影された花柄ワンピース姿。光に包まれた柔らかな表情は、前作から成長した大人の女性の美しさを感じさせる。インフォスクエア版は、マカオの夜景を背景に、黒いドレスをまとった1枚。初のランジェリーカットは電子版の表紙に採用。写真集のコンセプトである「大人の美」が凝縮されている。



先行カットは、通常版表紙を飾る花柄ワンピース姿の一枚と、「オトナの美」を象徴するような強気の黒のランジェリーカット。またプールサイドで撮影された一枚は、ワンショルダーのカットアウトされた水着姿で、健康的な美しさに加え、大人の女性へと成長を遂げた彼女の新たな魅力を感じさせます。



【田中ちえ美さんプロフィル】

10月6日生まれ、静岡県出身。ステイラック所属。代表作にアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（天王寺璃奈）、『キャッチ！ティニピン』（ローミー）、『4人はそれぞれウソをつく』（リッカ）、『サクラクエスト』（織部凛々子）ほか。X：@t_chiemi1006 Instgram：@chiemi._.tanaka