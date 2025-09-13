¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë23ºÐ¡¡²¦Æ»¥Ó¥¥Ë¤ÇÉ½»æ¡õ´¬Æ¬£Ç¡¡´¬Ëö¤Ï¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤¬¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¸«¤»¤Ä¤±¡¡¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë18¹æ
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤µ¤ó¤¬¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë25Ç¯18¹æ¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÎ°éºÂ¤ê¤ÇÌ¥¤»¤ëÈþµÓ¥é¥¤¥ó¡¡¥ì¥ª¥¿¡¼¥É»Ñ¤Î¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤µ¤ó
¿¹ÏÆ¤µ¤ó¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô¤¬´ë²è¡¦½Ð±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ØNOBROCK TV¡Ù¤Ç¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»ï¤Ç¤ÏÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄ¤Î¥Ó¥¥Ë¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢âÁ¤·¤¤¾Ð´é¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡£ÀÄ½Õ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥å¥¢¤µ¤¬¸÷¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¿¹ÏÆ¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤â¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤Ç¤¢¤ëÅíÎ¤¤ì¤¢¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌþ¤·¤ÎÅ·»È¡£¿¿¤ÃÇò¤ÊÈþÈ©¤È ËËþ¥Ð¥¹¥È¤ò¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥»¥¯¥·¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
2002Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£T161B85W59H86¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×Best16¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤Î¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Ë½Ð±é¤·¡Ö¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@moririka_0508¡Ë
¡ÚÅíÎ¤¤ì¤¢¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤â¤â¤µ¤È¡¦¤ì¤¢¡¡3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô½Ð¿È¡¡T164B89W58H90¡¡¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¢Ì¡²è¡¢¥´¥ë¥Õ¡¡ÆÃµ»¤ÏSNS¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹