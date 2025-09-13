＜義兄は俺様モンスター＞反省した義両親と夫。義兄とは「絶縁」で結果オーライ！？【第12話まんが】
私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたちと暮らしています。私は横暴な義兄コウスケさんと奥さんのリエさんが嫌で、徹底的に避けてきました。しかし義両親を有名旅館に招待しようとしたところ、義兄が予約を譲れと言い出します。威圧的な態度で怒鳴りつけてくる義兄、その言動をひたすら「仕方ない」で片付けてきた義家族たち、そして夫の言うことに盲目的に従うリエさん。私は義家族のなかにある歪んだ関係性をはっきり指摘したのでした。
義母は大病を患った義父を気遣い、「家族の仲が悪いだなんて絶対に知らせたくない」と言っていました。だから私が義兄夫婦を避けていることを、義父はまったく気付いていませんでした。けれどこれ以上取り繕うのはムリでしょう。
義父が「今回は遠慮してほしい」と伝えると、義兄は意外にもあっさり引き下がり、すぐに電話を切りました。まさか義父から断ってくるなんて思わなかったのかもしれません。そして義父に続いて、義母も私に深々と頭を下げてきました。
義父に断られ、義兄が意外とあっさり引き下がったのが印象的でした。おそらくこれまで義実家では自分の意見がすべて通ってきて、強く拒否や反対をされたことがなかったからでしょう。そういう意味でも義両親は何もかも「仕方ない」で済ませないで、しっかり義兄のふるまいと向き合うべきだったのだろうな……と感じます。
私に一方的に我慢を強いた夫のことは未だに許せていません。ただ次に同じようなことがあれば離婚するという警告は出せたので、これからの行動を見守っていきたいと思います。
これで義兄とは心置きなく絶縁状態でいられるので、結果オーライということにしておきます。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
