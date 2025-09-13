【新婚旦那、愛妻弁当ポイッ！？】夢の愛情たっぷり手作り弁当、ついに実現！＜第2話＞#4コマ母道場

結婚をされたみなさん、新婚の頃はどのような毎日をおくっていましたか？　喧嘩のない幸せな日々？　それとも夫婦となり、初めての壁に頭を悩ませていた？　さまざまな回答があることでしょう。今回の主人公は、結婚してまだ3か月の新婚さん。交際期間から大きな衝突もなく愛を育んできたようですが、夫婦のあいだにショックな出来事が起こってしまったようです。

第2話　こだわりの愛妻弁当



【編集部コメント】

モモカさんが専業主婦を希望していたのには、こんな過去があったのですね！　モモカさんのご両親は共働きで忙しく、朝は早く出ていき、帰りはモモカさんが寝た後のことがほとんどだったそうです。自分が寂しい思いをした分、旦那さんや未来の子どもには自分と同じ思いをさせたくないという気持ちが強かったようです。それにしてもモモカさんのお弁当、こだわっているだけあってとっても美味しそうですね！　こんなお弁当を毎日食べれるなんて、マコトさんは幸せ者です。

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・みやび