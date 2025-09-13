»ö¸Î¤ÇÊ£¿ô¹üÀÞ¡ÄÄ«¥É¥é½÷Í¥¡¢·è°Õ¤Î¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤í¡×¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌÜÎ¥¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤¹¤®¤ó¤«¡Ä¡×
´ñÈ´¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ê»Ñ
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î¾×·âÅª¤Êà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Þ¤¿Ë½¤ì²ó¤ë¤«¤é¤Ê¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤í¡×¤È£Ø¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢´ñÈ´¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÍèÀ´Íü¼Ó(32)¡£¹õ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¤äÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÀ´¤Ï5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥É¥¥Ã¡ª½÷¤À¤é¤±¤ÎSUGAMO¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Ë¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅãÍå¥Ê¥Ä¥³¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤âÍèÀ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÍèÀ´Íü¼Ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤Æ¤¤¿¤È¤²¿¤âÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¤¥¤Ä»È©Î©¤Ã¤¿¤ó¤¹¤¬¡ÄÎ®ÀÐ¤¹¤®¤ó¤«¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÍèÀ´¤Ï2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤ä2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Ë½Ð±é¡£8Æü¤ËSNS¾å¤Ç¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤¿ô¥«½ê¤Î¹üÀÞ¤È¤Ê¤ê´°Á´¤ÊÆü¾ïÀ¸³è¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£