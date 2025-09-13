女子ソフトボールＪＤリーグの第１１節高崎ラウンドが、高崎市の宇津木スタジアムで１３日から始まりました。

１２日に予定された試合が雨の影響で１５日に延期となり、１３日が初日となった高崎ラウンド。８チーム中ここまでリーグ７位の太陽誘電ソルフィーユは５、位のデンソーブライトペガサスと対戦しました。

初回にホームランを浴び１点を追いかける太陽誘電はその裏、１番・小松。おかえしとばかりに先頭打者ホームランを放ち、１対１の同点に追いつきます。さらにこのあと、３つのフォアボールでノーアウト満塁とすると、バッテリーエラーで３塁ランナーがかえり、２対１とすぐさま逆転に成功します。

しかし、２回に逆転を許すとその後も失点を重ねます。４点を追う太陽誘電は６回、２番・横山のヒットなどで２アウト１塁３塁とします。しかし、３番・上林はセカンドゴロに倒れ、チャンスを生かすことができません。結局、太陽誘電は２回以降追加点を奪うことができず、デンソーに２対６で敗れました。

一方、ホンダリヴェルタと対戦したビックカメラ高崎ビークイーンは、１点をリードされ迎えた６回、井出の２点タイムリーで逆転し３対２で勝利しました。１４日も宇津木スタジアムで、ビックカメラ高崎は戸田中央と、太陽誘電はミナモと対戦します。