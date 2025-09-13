◆陸上 世界選手権（13日、東京・国立競技場）

13日に開幕した陸上の世界選手権東京大会で、男子35キロ競歩の勝木隼人（自衛隊）＝福岡県大野城市出身＝が自身初の銅メダルに輝いた。2021年の東京五輪では30位と失意に終わった34歳が、屈辱をばねに引退危機も乗り越えて果たした4年越しの雪辱だった。

序盤から積極的な攻めのレースを展開。だからこそ「本当は優勝したかった」と本音も吐露するが、歓喜のゴールにたどり着くと、会心の笑みを浮かべた。「僕なりのリベンジができたと思う」。今大会日本勢のメダル獲得1号となったヒーローは胸を張った。

18年のアジア大会では50キロで金メダルを獲得。躍進を期待されたが19年のドーハ世界選手権で27位に終わり、暑さ対策で競歩が札幌市で開催された東京五輪でも本来の力を発揮できなかった。その上、50キロの実施は同五輪が最後。距離の変更を余儀なくされ、苦しい日々が続いた。

不振で現役を退く危機もあったが「何もできなかった」と言う4年前の悔しさが原動力となった。昨夏のパリ五輪代表を逃しても、ぶれずに懸命にスピードの強化などに励んだ。かつては後半に追うタイプだったが、前半から勝負できる戦略も考え、結実した。

起伏に富んだ歩みは過去にもあった。東海大を卒業後は希望した実業団の内定を得られず、福岡の実家に帰った。競技を続けるため、プロ野球福岡ソフトバンクホークスの試合でアルバイトをし、グッズの売り子や警備員などを経験したこともある。

そんな中で養われた不屈の心を、今は家族がより強固にする。海外合宿を行う選手も多いが、家族との時間を大事にするべく調整は主に首都圏で行った。「子どもも2人いるが、一緒にいる時の心の状態がすごく良い」とまた笑う。復活への道のりは、ともに歩んだ最愛の存在も大きかった。（山田孝人、鬼塚淳乃介）