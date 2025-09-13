「大洗マジック」で腰の痛み消滅!? 青木瀬令奈は大西コーチと二人三脚でメジャー制覇へ
＜ソニー 日本女子プロ選手権 3日目◇13日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞青木瀬令奈が首位と3打差のトータル7アンダー・4位で最終日へ向かう。「70」「71」「68」と連日のアンダーパーで、フィールドでは青木と金澤志奈の2人だけ。5バーディ・1ボギーの好プレーだった3日目を振り返ると、「うーん…。全体がどうだったか分からなくなるくらい、最後まで必死にやっていました」。疲れ切った表情の中にも、充実感をのぞかせた。
【写真】印象変わる！ 青木瀬令奈さんがドレスアップ
今大会に向けてオフには藤田さいきらと「プチ合宿」を張り、時間をかけて丁寧に準備をしてきた。「頭も使ったし、気力も使った。覚悟を持って毎ショットを打っていましたね」。心技体を研ぎ澄まし、「18番グリーンで（喜びで）膝から崩れ落ちる準備をしているくらいのメンタル」で一打を積み重ね、この好位置につなげた。この2日間は「朝の練習場で腰がちょっと痛かったり、体はあんまり万全ではない」と明かす。それでも、コースに出れば、フェードとドロー、球の低い高いをしっかりと打ち分け、技術を光らせた。「コースに出るとそれ（腰痛）どころじゃなくなる。大洗マジック。痛みが出なくなるというか、体がしっかり動いてくるんです」。ホールアウト後は、昨年に負った種子骨骨折の影響などもあり、体をケアする時間を重視していて、「よく寝るように意識しています」と疲れを翌日に持ち越さないことを大事にしている。コーチ兼キャディを務める大西翔太氏とも、“どうやって一緒に戦うか”を話し合った。4位で終えた先週の「ゴルフ5レディス」では、大西氏が配信サイトの解説の仕事のため、別のキャディがバッグを担いだ。「そのときの自分のメンタルがすごくいい状態だった。反省点や（良かった）ポイントをコーチと話し合って、いつもはプロコーチでも試合ではプロキャディに徹してほしいとか、掛け声とかをお互いに再確認できた」。メジャータイトルをつかむべく、まさに文字通りの“二人三脚”だ。「いいメンタルでプレーできているので、この順位にいられるのかなと思っています。それを維持しつつ、最善を尽くすのみ」。人事を尽くして天命を待つ。32歳、プロ15年目のベテランの技を惜しみなく発揮する。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ソニー 日本女子プロ 第3ラウンドの結果
河本結さんと仲良し2ショット【写真】
回転が分かりやすい！ 青木瀬令奈の“ツートンカラー”練習法って？
フェアウェイウッドが得意になる！ 名手・青木瀬令奈の“アッパーカット”法
小祝さくらが来季シード権を喪失？ シード獲得の方法は
今大会に向けてオフには藤田さいきらと「プチ合宿」を張り、時間をかけて丁寧に準備をしてきた。「頭も使ったし、気力も使った。覚悟を持って毎ショットを打っていましたね」。心技体を研ぎ澄まし、「18番グリーンで（喜びで）膝から崩れ落ちる準備をしているくらいのメンタル」で一打を積み重ね、この好位置につなげた。この2日間は「朝の練習場で腰がちょっと痛かったり、体はあんまり万全ではない」と明かす。それでも、コースに出れば、フェードとドロー、球の低い高いをしっかりと打ち分け、技術を光らせた。「コースに出るとそれ（腰痛）どころじゃなくなる。大洗マジック。痛みが出なくなるというか、体がしっかり動いてくるんです」。ホールアウト後は、昨年に負った種子骨骨折の影響などもあり、体をケアする時間を重視していて、「よく寝るように意識しています」と疲れを翌日に持ち越さないことを大事にしている。コーチ兼キャディを務める大西翔太氏とも、“どうやって一緒に戦うか”を話し合った。4位で終えた先週の「ゴルフ5レディス」では、大西氏が配信サイトの解説の仕事のため、別のキャディがバッグを担いだ。「そのときの自分のメンタルがすごくいい状態だった。反省点や（良かった）ポイントをコーチと話し合って、いつもはプロコーチでも試合ではプロキャディに徹してほしいとか、掛け声とかをお互いに再確認できた」。メジャータイトルをつかむべく、まさに文字通りの“二人三脚”だ。「いいメンタルでプレーできているので、この順位にいられるのかなと思っています。それを維持しつつ、最善を尽くすのみ」。人事を尽くして天命を待つ。32歳、プロ15年目のベテランの技を惜しみなく発揮する。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ソニー 日本女子プロ 第3ラウンドの結果
河本結さんと仲良し2ショット【写真】
回転が分かりやすい！ 青木瀬令奈の“ツートンカラー”練習法って？
フェアウェイウッドが得意になる！ 名手・青木瀬令奈の“アッパーカット”法
小祝さくらが来季シード権を喪失？ シード獲得の方法は