Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëºÒ³²ÇÉ¸¯°åÎÅ¥Áー¥àDMAT¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤Ç¥±¥¬¿Í¤Ê¤É¤ò¸©³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ËÈÂÁ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
9·î12Æü¡¢¿·³ã¶õ¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÒ³²ÇÉ¸¯°åÎÅ¥Áー¥àDMAT¤Î·±Îý¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤ÇÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©Æâ9¤Ä¤ÎÉÂ±¡¤«¤é50¿Í¤Î°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÒ³²¤ò¼õ¤±¡¢¶õ¹Á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤«¤é¹Ò¶õµ¡¤Ç¸©³°¤Ê¤É¤Ë´µ¼Ô¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎSCU¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹Ò¶õÈÂÁ÷µòÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Úµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Û
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë´µ¼Ô¤¬SCU¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÇÈÂÁ÷¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤òDMAT¤¬³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤ÏÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´µ¼Ô¤ÎÉÂ¾õ¤ä¥±¥¬¤Î½Å¾ÉÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢SCUÆâ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½èÃÖ¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢¤É¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ë´µ¼Ô¤ò¾è¤»¤ë¤«¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú·±Îý¡Û
¡ÖÃÀ¤Î¤¦±ê¤Î78ºÐ½÷À¡¢¹Ô¤Àè¤¬ÁêÇÏ¸¶ÃóÆÖÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
·±Îý¤òÄÌ¤¸¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¤¤¤Äµ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°å»Õ¡Û
¡ÖÉáÃÊ¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢·±Îý¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¹¤°ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£µ¤¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ú´Ç¸î»Õ¡Û
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×
¡Ú¿·³ãÂç³Ø¡¡¹â¶¶¾» °å³ØÇî»Î¡Û
¡ÖÅß¾ì¤Ï¡Ê¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ë¾ÃËÉ¼Ö¤ò³°¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶õ¹Á¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ò»È¤¦¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
DMAT¤Ïº£¸å¤âÍÍ¡¹¤ÊºÒ³²¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£