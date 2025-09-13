Åì¾ò¸µ¼óÁê¤Î¤ÒÂ¹¤é¹Åç¤òË¬Ìä¡¡¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹¤È¼ê¤Ä¤Ê¤®
¡¡Åì¾ò±Ñµ¡¸µ¼óÁê¤Î¤ÒÂ¹±ÑÍø¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤È¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤òÌ¿¤¸¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥ë¡¼¥Þ¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹¥¯¥ê¥Õ¥È¥ó¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤¬13Æü¡¢¹Åç»Ô¤ÎÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±à¤òË¬¤ì¤¿¡£Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï»þ¤ÎÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤é¤Î»ÒÂ¹¤¬»²²Ã¤¹¤ëÊ¿ÏÂ³èÆ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖHOPE80¡×¤Î°ì´Ä¡£2¿Í¤Ï½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¡¢¸¶Çú°ÖÎîÈê¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¸Ç¤¯¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡±ÑÍø¤µ¤ó¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ò¸«³Ø¤·¡¢ÄÀÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÈïÇú¤Î»´¾õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¸«³Ø¸å¤Ï¸¶Çú°ÖÎîÈê¤Ë¸¥²Ö¤·ÌÛ¤È¤¦¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢±ÑÍø¤µ¤ó¤ÏÀïÁè¤¬Â³¤¯À¤³¦¾ðÀª¤Ë¿¨¤ì¡ÖÊ¬ÃÇ¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÏÂ²ò¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥Õ¥È¥ó¤µ¤ó¤¬¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅ¨Æ±»Î¤¬¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¡¢°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÁÄÉã¤¬¥Ê¥Á¥¹¤Î¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤Î½êÄ¹¤À¤Ã¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Æ¡¼¥²¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤âË¬Ìä¡£¡ÖÀïÁè¤Î¸½¼Â¤Ï¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¡ÊÌ±Â²½¸ÃÄµÔ»¦¡Ë¤Ç¤¢¤ê¿Í¡¹¤Î¶ì¤·¤ß¤À¤È¡¢»ñÎÁ´Û¤Î¼Ì¿¿¤¬Êª¸ì¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥ÉÆÈÎ©¤ÎÉã¡×¥Þ¥Ï¥È¥Þ¡¦¥¬¥ó¥¸¡¼¤Î¤ÒÂ¹¥È¡¼¥·¥ã¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£