　女優のパク・ミニョンが約１年ぶりに日本でファンミーティングを開催する

写真拡大

　日韓で同時配信中のドラマ「コンフィデンスマンＫＲ」で主演を務め話題沸騰中のパク・ミニョンが、約１年ぶりとなる日本ファンミーティング「２０２５　ＰＡＲＫ　ＭＩＮ　ＹＯＵＮＧ　ＪＡＰＡＮ　ＦＡＮＭＥＥＴＩＮＧ［Ｏｈ！　ＭＹ　ＱＵＥＥＮ　−１ｓｔ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　ｗｉｔｈ　Ｂｅａｎｓ−］」を、１１月に東京と神戸で開催すると発表した。

　同公演は、日本ファンクラブ「Ｊａｐａｎ　Ｂｅａｎｓ」発足１周年を記念して行われ、「コンフィデンスマンＫＲ」に関するエピソードが聞けることが期待されるほか、終演後には来場者全員を対象に「お見送り会」も実施されることが決定した。

　チケットは１７日（水）より、ＦＣ会員１次先行受付がスタート。２５日（木）までに入会すると、３０日（火）からスタートするＦＣ２次先行に申し込むことができる。

「２０２５　ＰＡＲＫ　ＭＩＮ　ＹＯＵＮＧ　ＪＡＰＡＮ　ＦＡＮＭＥＥＴＩＮＧ［Ｏｈ！　ＭＹ　ＱＵＥＥＮ　−１ｓｔ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　ｗｉｔｈ　Ｂｅａｎｓ−］」

［東京公演］

日時：２０２５年１１月２８日（金）　１７時開場／１８時開演

会場：江戸川区総合文化センター　大ホール

［神戸公演］

日時：２０２５年１１月３０日（日）　１６時開場／１７時開演

会場：神戸ポートピアホール

料金：全席指定１３０００円（税込）

主催：株式会社フラウ・インターナショナル