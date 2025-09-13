日韓で同時配信中のドラマ「コンフィデンスマンＫＲ」で主演を務め話題沸騰中のパク・ミニョンが、約１年ぶりとなる日本ファンミーティング「２０２５ ＰＡＲＫ ＭＩＮ ＹＯＵＮＧ ＪＡＰＡＮ ＦＡＮＭＥＥＴＩＮＧ［Ｏｈ！ ＭＹ ＱＵＥＥＮ −１ｓｔ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ｗｉｔｈ Ｂｅａｎｓ−］」を、１１月に東京と神戸で開催すると発表した。

同公演は、日本ファンクラブ「Ｊａｐａｎ Ｂｅａｎｓ」発足１周年を記念して行われ、「コンフィデンスマンＫＲ」に関するエピソードが聞けることが期待されるほか、終演後には来場者全員を対象に「お見送り会」も実施されることが決定した。

チケットは１７日（水）より、ＦＣ会員１次先行受付がスタート。２５日（木）までに入会すると、３０日（火）からスタートするＦＣ２次先行に申し込むことができる。

「２０２５ ＰＡＲＫ ＭＩＮ ＹＯＵＮＧ ＪＡＰＡＮ ＦＡＮＭＥＥＴＩＮＧ［Ｏｈ！ ＭＹ ＱＵＥＥＮ −１ｓｔ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ｗｉｔｈ Ｂｅａｎｓ−］」

［東京公演］

日時：２０２５年１１月２８日（金） １７時開場／１８時開演

会場：江戸川区総合文化センター 大ホール

［神戸公演］

日時：２０２５年１１月３０日（日） １６時開場／１７時開演

会場：神戸ポートピアホール

料金：全席指定１３０００円（税込）

主催：株式会社フラウ・インターナショナル