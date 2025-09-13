ノアのシングルリーグ戦「Ｎ−１ ＶＩＣＴＯＲＹ」Ｂブロック公式戦（１３日、広島産業会館）で、丸藤正道（４５）がジャック・モリス（３１）に敗れ、リーグ戦初黒星。モリスは無敗で首位独走の勝ち点８となった。

無敗同士の激突は、序盤からし烈な争いとなった。そんな中、丸藤は場外戦で強烈なチョップを胸板に叩き込んでペースをつかみにかかる。だが、リングに戻るとモリスからも反撃され、激しい打撃の攻防で観客を沸かせた。

その後も両者譲らず一進一退の攻防となったが、終盤、延髄斬りで動きを止められてから一気呵成に攻め込まれてしまう。そこからヒザ蹴り、タイガードライバーとつながれて３カウント。悔しい敗戦となった丸藤だが、試合後はモリスと握手を交わして健闘を称え合った。

一方、これで開幕３連勝に不戦勝を加えて勝ち点８となったモリスは「レジェンドの丸藤と戦って勝った。もうこれでリーグ戦は俺がもらったようなもの」と満足げ。さらに「俺の公式戦はまだ続く。俺の勢いは止まらないぞ。今年は俺の年。優勝するのはこの俺、ジャック・モリスだ！」と高らかに宣言した。