¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û»°±ºÎ¶»Ê¡¡3000£Í¾ã³²·è¾¡¿Ê½Ð¡Ö¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½éÆü¡Ê£±£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡¢ÃË»Ò£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»°±ºÎ¶»Ê¡Ê£²£³¡á£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¡Ë¤¬£±ÁÈ£³°Ì¤Ç£±£µÆü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÁÈ£µ°Ì°ÊÆâ¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤àÃæ¡¢¥¹¥í¡¼¤ÊÎ®¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»°±º¤Ï¡ÖÃæÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤«¤Í¤ÆÍ½Áª¤ÎÊý¤¬¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ½Áª¤¬°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¥¥É¥´¶¤Ï¹îÉþ¤·¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿´¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç²ñ¾ì¤Ë°û¤Þ¤ì¤Æ³Ú¤·¤¯Áö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó£²£°£²£³Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ï£¶°Ì¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î£·°Ì¤ËÂ³¤¯£¸°ÌÆþ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢·è¾¡¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡££´Ç¯Á°¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ëÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¼ý³Ï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¡£ÌÜÉ¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£