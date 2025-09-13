新戦力が躍動だ。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本候補決定戦３日目（１３日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）の決勝第１戦は、ＳＣ軽井沢クラブがフォルティウスに１１―３で大勝。五輪切符を懸けた世界最終予選（１２月、カナダ）の出場に王手を懸けた。

今大会にはスキップ・上野美優、サード・上野結生とともに２２年世界ジュニア選手権優勝に貢献した三浦由唯菜を緊急補強。リザーブ登録だが、セカンドとして出場し、的確なショットや力強いスイープを見せている。前評判は決して高くなかったものの、あるカーリング関係者は「三浦さんが入ったことで、何が起こるかわからないよ」と予想。上野美も「チームとして視野が広がったし、チームにすぐ溶け込んでくれた。今もいい状態でチームのみんながいられる。すぐチームになじんでくれて、本当に心強い存在」と語っていた。

その三浦はカンフル剤としてチームの白星奪取に絶賛貢献中。フォルティウス戦後には「合流したのは９月からだったが、コミュニケーションを取ることを忘れずに、プレーとしては精度の高いショットを１本１本投げられるように頑張っている」と笑みを浮かべた上で、次戦に向けては「一投一投自分のショットに集中して、次につなげていけるように、コミュニケーションの面でもどんどん視野を広げて、チームが困っている時に助けとなるような声を掛けたい」と意気込みを示した。

２１歳のホープは、慣れない環境でも絶大な存在感を発揮しているようだ。