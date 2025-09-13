¡ÚÁíºÛÁª¡Û¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤¬¼þ°Ï¤Ë¡Ø¾®Àô¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡Ä¡×¸µÆü¥Æ¥ìµ¼Ô¤¬ºÇ¿·¾ðÀª¤ò²òÀâ
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Óµ¼Ô¤ÇÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬£±£³Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¸½ºß¤Î¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï£±£²Æü¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢ÎÓË§Àµ»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤Î£µ¿Í¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡ÖÁ°²óÁíºÛÁª¤Ç£²°Ì¤À¤Ã¤¿¹â»Ô¤µ¤ó¡¢µÄ°÷É¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¾®Àô¤µ¤ó¡¢¤³¤Î£²¿Í¤¬¼´¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅÞÆâ¡¢º£¤ÏÇÉÈ¶¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÄêÄøÅÙ±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´ßÅÄ¤µ¤ó¤ÈËãÀ¸¤µ¤ó¡£»ä¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤ÏÁ°²ó¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¿ä¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼þÊÕ¤Ë¡Ø¾®Àô¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤ÏºâÌ³Âç¿Ã¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºâÀ¯·òÁ´²½Ï©Àþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤È¤µ¤ì¤ë¹â»Ô»á¤È¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬°Û¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤¬À¯¼£»ñ¶â¤ÎÌäÂê¤ÇÅ¥¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É¾²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡Ø¾®Àô¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·èÀï¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤À£³½µ´Ö¤Û¤É¤¢¤ê¡¢¾®Àô»á¤âÈ×ÀÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÀÄ»³»á¤Ï¡ÖÇÈÍð¤ÎºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Î¼º¸ÀÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¡Ê¼º¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ë¤½¤³¤Ç¾®Àô¤µ¤ó¤Ë½¸¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÞ°÷É¼¤¬¤É¤³¤ËÎ®¤ì¤ë¤«¡£¡Ø¤Þ¤¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤«¡Ù¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÎ®¤ì¤ì¤ÐÅÞ°÷É¼¤Ç°µ¾¡¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÎÓ¤µ¤ó¤È¤«ÌÐÌÚ¤µ¤ó¡¢¤¢¤È¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ËÎ®¤ì¤ì¤Ð¤½¤Ã¤Á¤¬¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ºÇÂç¤ÎÇÈÍðÍ×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£