´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡Ö¹â»³¿Ø²°¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ²ÎÉñ´ì¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»³¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¹â»³¿Ø²°¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÂ¿¤¯¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÃÏ²ÎÉñ´ì¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¤Ï¿Ø²°¤ÎÂç¹´Ö¤Ç¡¢ÈôÂÍ»Ô²Ï¹çÄ®¤Î²ÎÉñ´ìÊÝÂ¸²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡ÖÇòÇÈ¸Þ¿ÍÃË¡×¤Î±éÌÜ¤Î°ìÉô¤ò¾å±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾å±éÃæ¤Ï±Ñ¸ì¤ËÌõ¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬¥â¥Ë¥¿ー¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤ä¸«ÆÀ¤òÀÚ¤Ã¤¿»þ¤Ê¤É¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤Ê¤É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½Ð¤¹¥×¥ìー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»´ÑµÒ¤¬³Ý¤±À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤êÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
