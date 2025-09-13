６日、雲南省昆明市で行われた「２０２５グローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラム」の開会式。（昆明＝新華社記者／胡超）

【新華社昆明9月13日】中国雲南省で5〜9日、「2025グローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラム」が開かれた。110カ国・地域から260以上の機関の代表約500人が出席し、メディア、シンクタンクを橋渡しとしたグローバルガバナンスについての協議を通じて発展と繁栄に向けた議論を深め、前進への機運を醸成した。メディアやシンクタンクから成る「グローバルサウス共同コミュニケーションパートナーシップネットワーク」を設立、「雲南コンセンサス」やシンクタンクによる報告など一連の重要成果を発表し、メディアとシンクタンクの責任と役割を示した。

パキスタン情報・放送省のアンブリーン・ジャン次官は「われわれは文明の相互学習を通じた発信体制の再構築を行うとともに、外交的実践を通じてより公正で合理的な多極化世界の構築を提唱している」と強調し、文明間の対話は科学技術と発展分野においてより効率的な協力を実現する上でも役立つだろうと語った。

インドネシア・アンタラ通信国際部のユニ・シナガ主任は「国際協力を推進するには、国家間の隔たりを縮めなければならない。中国は隔たりを埋める先駆者であり続けている」と語った。

トルコのアジア太平洋研究センター創設者のセルチュク・チョラコール所長は「中国はグローバルサウスの協力において主導的な役割を果たしてきた」と指摘。中国が打ち出したグローバルイニシアチブは、発展、安全保障、文明、ガバナンスなどを網羅した総合的な内容だとして、中国の包括的な経験は世界の共同発展に応用できるとの認識を示した。

インドのシンクタンク、イマジンディア研究所のロビンダー・サチデブ所長は「グローバルサウス諸国は、現在の世界に均衡をもたらすだけでなく、未来への道筋を描くために協力を強めるべきだ」と語った。（記者/杜白羽、鄭開君、鄭思遠、李嘉聡）