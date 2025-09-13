【新華社コルガス9月13日】中国と中央アジア各国、ロシアなどはここ数年、文化・観光分野での協力関係を緊密化させており、「文化年」「観光年」などのイベント開催を通じて観光協力を深め、共同発展の実現を図っている。

多くの中国人は現在、観光やビジネスで中央アジア各国やロシアを訪れる際、マイカーを利用する。9月1日時点で、新疆ウイグル自治区のコルガス道路口岸（通関地）を経由して出入境したマイカー旅行の車両台数は前年同期比4.7倍の4500台以上に増加した。

急増するマイカー旅行者に対応するため、コルガスの出入国検査部門は手順を見直し、各国からのマイカー旅行者が迅速に通関できるよう、通関検査と手続きを優先する「グリーン窓口」を開設した。8月から運用が始まったコルガス越境観光ワンストップサービスセンターでも、国内外の旅行者に向けて通関申告や申請、車両レンタル、外貨両替、緊急救助、通訳、安全研修などのサービスを提供している。

センターの責任者によると、これまで個人旅行者が出入境手続きをするには少なくとも2〜3日を要した。現在は、センターを利用すれば、全ての必要な手続きを8時間以内に終え、翌日には出入境できるようになった。（記者/張嘯誠）