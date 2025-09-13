◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ ▽スーパーラウンド 米国７―０プエルトリコ（１３日・沖縄セルラー那覇）

米国はプエルトリコに快勝。試合後のエクスタイン監督は、１４日に行われる日本との決勝に「ジャパンとの決勝になるだろうと思ってその準備をしてきた」と闘志をたぎらせた。

１１日の日本とのスーパーラウンド初戦では、延長８回タイブレークの末、２−６で敗れた。この回、９番の坂本慎太郎（関東第一）が２ストライクに追い込まれてからファウルで６球粘り、１２球目で四球を選んだことに「素晴らしい打席だった。日本はリードを拡大することができたので、そこでゲームが決まったんじゃないかと思います」とプレーを称賛した。

そしてその延長８回、日本が３点を入れ、なおも無死二塁。２番・藤森海斗が投犠打を試みると、一塁送球が藤森に直撃。藤森は二塁に進塁し、二塁走者は生還する一幕があった。エクスタイン監督は藤森が内側を走り、一塁手の守備を妨害したと主張し、審判への侮辱行為から退場になった。

エクスタイン監督は「ルールブックを見ていただくと、ファウルラインの他に線がある。走者はそこを走らないとダメなんです。リプレーを見ていただくと、フェアのゾーンを走っていたわけなんですね。最終的にはＷＢＳＣにも認めてもらったんですよ」と自らの主張の正当性を強調した。