¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¥×¥í¿ý»Î¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬»Ïµå¼°¡¡¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Ê¤é¤º¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ö£³£¹£°£°ÅÀ¡×
¡¡ÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¡Ê¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¡ËÏ¢ÌÁ¤Î½÷Î®¥×¥í¿ý»Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¡½£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤éº¸Â¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é·«¤ê½Ð¤·¤¿£±µå¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶·î£²£°Æü¤ÎÃæÆü¡½ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡Ë°ÊÍè¡¢¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤ÎÂçÌò¤ò½ª¤¨¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡Ö£²²óÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅê¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÏÂ¤ò¾å¤²¤¿»þ¤Ë´¿À¼¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ö¥¿¥ó¡Ê¥¿¥ó¥ä¥ª¡Ë¡¢¥Ô¥ó¡Ê¥Ô¥ó¥Õ¡Ë¡¢¥µ¥ó¥·¥ç¥¯¤Î¥ê¡¼¥Á¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°Â¤á¤Î£³£¹£°£°ÅÀ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡ÖËþ¥¬¥ó¡×¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£