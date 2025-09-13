¿ÉË·¼£Ïº»á¡¢ËüÇîÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¥«·î¡¡²ñ¾ì¤Ï¿Í¡¢¿Í¡¢¿Í¡Ä¤Ë¡Ö»ä¤¬¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê69¡Ë¤¬13Æü¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢10·î13Æü¤ÇÊÄËë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡È¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤¬12Æü¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤ÏÂ®ÊóÃÍ¥Ù¡¼¥¹¤ÇÌó19Ëü9000¿Í¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿ÁíÍè¾ì¼Ô¿ô¤ÏÌó21Ëü9000¿Í¤ÈÈ¯É½¡£Ê¿Æü¤ÇÁíÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬20Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÉË·»á¤Ï¡ÖºòÆü¡¢»ä¤âËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Â®ÊóÃÍ¤Ç¤³¤Î¿ô»ú¤Ê¤é¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È³ÎÄêÃÍ¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î¿Í½Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Ï¾¯¤·Å·µ¤¤¬°¤¤¤±¤É¡¢Â¿Ê¬²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤«¤éËèÆü¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Â³¤¯È¦¤À¡£»ä¤¬È¾Ç¯Á°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖºòÆü¹Ô¤Ã¤Æ°ìÆüÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿½¤·¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢ÅÚÍËÆü¤Î¿¿¤ÃÃë´Ö¤Ë¡¢¥µ¥¤¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë1»þ´ÖÂÔ¤Á¡£¤³¤ì¤«¤é½é¤á¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤¤ÎÆÇ¤À¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£