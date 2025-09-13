◇パ・リーグ 日本ハム5―4西武（2025年9月13日 エスコンＦ）

日本ハムは延長11回に5番・清宮幸太郎がサヨナラ打を放った。4―2の9回に2点を奪われて同点とされ、延長戦に突入。延長11回に2四球と安打で1死満塁とし、奈良間は一邪飛に倒れたものの、続く清宮が中前にサヨナラ打を運んだ。

以下は試合後のヒーローインタビュー

――2年ぶりのサヨナラ打

「いやもう、はい。しびれてます」

――どのあたりがしびれている

「体中、震えてます」

――どんな思いで打席に

「これ以上ない場面でしたし。奈良間からも“お願いします”と打席に向かう前に言われたんで。いいところを見せられました」

――打った瞬間に右手を突きあげた

「いや、気持ち的には捕られるかもしれなかったんで、全力で走ってたつもりなんですけど。ガッツポーズをしてたかもしれないです（笑い）」

――仲間の祝福は

「やっぱ今日は、ほんとに、ヒーローは僕だけじゃないと思っていますし。みんなの力があってこういうゲームになっているんで。ほんと、最後はたまたま僕が回って来ましたけど、チーム一丸でもぎ取れたので。みんなとああやって喜びを分かち合えてうれしかったです」

――同点に追い付かれながらも粘って勝ち切れた

「いやもう、負けられないんで。勝つしかないんで。勝ちにこだわっていきたいです」

――ソフトバンクとのひりひりする首位争い。どんな気持ちで

「やっぱ、楽しいです。みんな、明るくやってますし、全然気負ってないと思うんで。ほんと、僕たち勝つしかできないんで。一戦一戦戦うだけだと思います」

――最後にファンに

「はい。1試合も落とせません。絶対に優勝したいんで。みなさん一緒に優勝しましょう！お願いします！